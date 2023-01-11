Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Облака
|

Navicon и Yandex Cloud расширили сотрудничество

Navicon и облачная платформа Yandex Cloud объявили о расширении партнерства в области инфраструктурного ПО и сервисов. Благодаря этому сотрудничеству российские компании получат более простой и быстрый доступ к постоянно развивающимся аналитическим технологиям.

Компании уже реализовали несколько успешных проектов в области внедрения инфраструктурных и платформенных сервисов для хранения и обработки данных. Недавно Navicon перенесла хранилище данных (DWH) в облако Yandex Cloud для компании Faberlic. По итогам проекта сотрудники Faberlic получили возможность работать с огромными массивами данных в привычном режиме на новой площадке.

В этом же году Navicon начала предоставлять клиентам часть собственных аналитических разработок в облачной инфраструктуре Yandex Cloud по модели SaaS. Это открыло новые возможности для российских компаний, которые могут в сжатые сроки и без капитальных затрат разворачивать аналитические решения и переходить на data-driven-подход к управлению бизнесом. Параллельно команда Navicon одной из первых среди партнеров Yandex Cloud подтвердила свою экспертизу в технологических специализациях платформы Yandex Cloud Infrastructure & DevOps и Data Platform.

Аттестация по специализации Infrastructure & DevOps доказывает, что интегратор умеет настраивать и разворачивать инфраструктуру Yandex Cloud, применять все сервисы, необходимые для тестирования и запуска приложений на базе Yandex Cloud, а также подход CI/CD в управлении облачной инфраструктурой. В свою очередь, специализация по Data Platform подтверждает опыт и экспертизу Navicon в создании масштабных аналитических решений на основе Greenplum, ClickHouse, PostreSQL, Apache Kafka, Apache Hadoop и других сервисов, доступных в облаке Yandex Cloud. На основе представленных в облаке технологий компания может выстраивать архитектуру сложных аналитических решений: хранилищ данных, BI-систем, озер данных с пакетной и потоковой обработкой массивов больших данных (Big Data).

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров
Импортозамещение

«В облаке Yandex Cloud представлен сбалансированный набор SaaS-сервисов, которые позволяют выстраивать высокопроизводительные современные аналитические решения для компаний любого масштаба и любой отрасли: СУБД PostgreSQL, Greenplum и ClickHouse, собственный BI-сервис DataLens, который бесшовно работает со всеми перечисленными СУБД, и многие другие технологии и инструменты. Наши клиенты ценят облачную платформу Yandex Cloud за широкую функциональность, гибкость, большой выбор open source сервисов и возможность оптимизировать ресурсы на внедрение BI», – сказал Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления Navicon.

«Команду Navicon отличает обширный опыт работы с облачными технологиями, а также глубокая экспертиза в области аналитики данных и построения комплексной ИТ-инфраструктуры в российских и зарубежных компаниях. Успешное прохождение аттестации Yandex Cloud подтверждает, что Navicon может оказывать клиентам услуги сопровождения и поддержки на уровне лучших мировых практик. Уверена, что впереди нас ждут новые интересные проекты», – сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще