Navicon расширяет направление кастомной разработки

Системный интегратор и разработчик Navicon прогнозирует рост спроса на продукты, индивидуально созданные под потребности и бизнес-задачи заказчиков, минимум на 30% к концу 2024 г. В связи с этим компания расширяет направление кастомной разработки.

В Navicon считают, что спрос на кастомную разработку стремительно вырастет в следующие два года — минимум на 30%. Она будет особенно востребована среди компаний из финансового сектора, фармацевтики и промышленности. Крупный бизнес сейчас старается уменьшить количество платформенных вендорских решений в ИТ-инфраструктуре, в частности, при развертывании ее бизнес-критичных компонентов.

Заказная разработка гарантирует независимость от поставщика — а значит, можно избежать ситуаций вынужденной миграции, например, в случае ограничения доступа к продукту, и управлять развитием продукта по собственной дорожной карте. Так, индивидуальная разработка оптимально подходит для клиентов, которые предъявляют особые требования к технологическому стеку с точки зрения функциональности, безопасности, быстродействия и надежности. Кроме того, она избавляет компании от лицензионных платежей вендору.

Кастомная разработка в Navicon подразумевает реализацию проекта под ключ, от анализа требований и подготовки прототипа решения до его развертывания и дальнейшего сопровождения. На этапе формирования требований к будущему продукту в процесс активно вовлечен бизнес-заказчик — такой подход позволяет сфокусироваться на внедрении только необходимой функциональности без излишнего усложнения инфраструктуры. В процессе разработки команда использует подход Quality Assurance, то есть контроль качества на всех этапах создания, развертывания и поддержки ИТ-продукта.

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Среди задач, которые можно решать с привлечением команды Navicon, — создание клиентских и сервисных порталов, отдельных веб-приложений, автоматизация контакт-центров, настройка сложных интеграций и многие другие.

«Мы наблюдаем вторую волну популярности заказной разработки, от которой компании в свое время отказались из-за появления готовых вендорских платформ и приложений. Российский бизнес, столкнувшийся в 2022 г. с необходимостью быстрой миграции с зарубежных продуктов, хочет избежать повторения ситуации в будущем и готов вкладываться в создание кастомной ИТ-инфраструктуры. У нас есть огромный опыт в реализации подобных проектов, линейка собственных продуктов и более ста опытнейших экспертов, которые помогут клиентам создать гибкий, надежный ИТ-ландшафт под их индивидуальные потребности», — сказал Роман Жеребов, менеджер по работе с ключевыми клиентами Navicon.