Navicon: на рынке бизнес-аналитики останутся не все

Эксперты Navicon оценили развитие рынка бизнес-аналитики в первой половине 2023 г. Сегмент вырастет на 30-40% по итогам года и будет поделен между новыми отечественными BI-лидерами. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

В 2022 г. отечественный рынок систем бизнес-аналитики вырос не более чем на 10-12%. Из-за ухода из России глобальных вендоров пользователи остались без возможности масштабирования и модернизации, гарантий и сервисной поддержки. Наметился курс на импортозамещение BI-решений, но заказчики присматривались к импортонезависимым продуктам и не спешили стартовать проекты миграции.

Выбор был достаточно ограничен. А те системы, что отечественные поставщики были готовы предложить, слабо закрывали базовые потребности бизнеса в аналитике и не соответствовали требованиям корпоративного сегмента. Тем не менее, заказчики понимали: инвестировать в миграцию придется. Сформировался отложенный спрос на независимые от глобальных вендоров BI-системы.

Постепенно начали заканчиваться лицензии на импортное ПО от Microsoft и Tableau. В ряде случаев клиентов отключали принудительно еще до окончания срока их действия. Дольше всех использовали годовые лицензии QlikTech, но в течение 2023 г. станут полностью недоступны и они.

Увидев возможность и новую нишу, на рынок начали выходить игроки, исторически не занимавшиеся разработкой, такие как системные интеграторы. Параллельно рынок стали осваивать зарубежные ИТ-компании, которые не зависят от санкций — например, из Китая. Конкуренция росла, ужесточались требования заказчиков к системам бизнес-аналитики.

В результате отечественные производители были вынуждены наращивать функциональность систем. Получив доступ к крупным клиентам и потокам инвестиций, они активно вкладывались в развитие продуктовых линеек. Были представлены решения для комплексной автоматизации процессов аналитики — полноценные аналоги импортного софта. Клиентам больше не нужно точечно закрывать отдельным продуктом каждую из задач.

В первой половине 2023 г. стартовали проекты миграции многие крупные отечественные компании. Появились первые успешные кейсы. Их выбор BI-систем определил новых лидеров на рынке аналитики — «последователи» с большой долей вероятностью будут выбирать уже опробованные ИТ-решения с предсказуемым результатом перехода.

«Заказчики сейчас хорошо понимают, чего ожидать от систем бизнес-аналитики. Они вкладываются только в те продукты, что полностью соответствуют требованиям корпоративного сегмента: с качественным пользовательским интерфейсом, доступной 24/7 техподдержкой. В связи с этим в следующий год-два рынок будет поделен между несколькими наиболее успешными продуктами — так же, как было раньше», — сказала Мария Аверина, партнер по развитию департамента бизнес-аналитики Navicon.

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Клиенты начинают более внимательно относиться и к качеству данных. Так, второе рождение переживает тема управления мастер-данными — компании готовы инвестировать в продукты, которые помогают уменьшить трудозатраты сотрудников и повысить эффективность бизнес-процессов.

Кроме того, для того чтобы проекты внедрения BI-систем были успешны, компании создают так называемые «центры компетенций». В рамках таких кросс-функциональных команд гармонично сочетаются технические и бизнес-компетенции. Их задача — создать такую аналитическую среду, которая полностью соответствовала бы ключевыми бизнес-задачам и потребностям компании и ее структурных подразделений.

В целом, прогнозируют в Navicon, рынок увеличится на 30-40% по итогам 2023 г., преимущественно за счет проектов для крупных компаний. А вот к 2024 г. внедрение импортонезависимых BI может стать действительно массовым.

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