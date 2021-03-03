ИКТ-тренды в медицине

Современные технологии уже давно активно применяются в здравоохранении: цифровизируются медицинский учет и диагностика, меняется взаимодействие между медицинскими учреждениями и потребителями их услуг. Внедрение информационных технологий в систему здравоохранения поддерживается и со стороны государства (через федеральную программу «Создания единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ»). В 2020 году события, связанные с распространением пандемии, сделали цифровые инструменты, в том числе и в медицине еще более востребованными.

Среди ключевых трендов цифровой медицины на сегодняшний день важно отметить:

Использование искусственного интеллекта – в диагностике, оптимизации рабочих процессов, разработке медицинских продуктов. По оценкам Market Data Forecast, в 2019 году рынок ИИ в здравоохранении оценивался в $2,4 млрд. Планируется, что к 2025 году эта цифра достигнет $31,02 млрд. Big Data и аналитика. Благодаря этому можно собирать, хранить и анализировать огромный массив медицинских данных, которые позволят выбирать максимально подходящие методы лечения. Развитие телемедицинских технологий – само по себе не новость, но в 2020 году этот тренд получил новый виток развития, поскольку выросла потребность в удаленных консультациях со специалистами. По некоторым прогнозам, к 2025 году мировой рынок телемедицинских решений достигнет $113,1 млрд. Применение AR- и VR-технологий. Из недавних примеров – система AR-ассистента в «Коммунарке», которая позволила специалистам давать онлайн-консультации, не присутствуя физически в очагах заражения. Внедрение современных технологий в системы внутренних и внешних коммуникаций медицинских учреждений, включая контактные центры, для обеспечения более оперативного взаимодействия с клиентами, а также между подразделениями.

Компания Avaya реализует комплексный подход коммуникаций умной клиники, объединяющий перечисленные выше тренды. Подход включает в себя передовые средства коммуникаций сотрудников, многофункциональные контакт-центры, системы видеосвязи для телемедицины, бесшовную интеграцию не только с внутренними системами учреждения, но и с уже существущими системами сторонних производителей. Инфраструктура на базе Avaya характеризуется гибкой масштабируемостью и потенциалом для внедрения новых сервисов, а обширная экосистема, позволяет внедрять уникальные решения в соответствии с требованиями заказчика, оптимизируя расходы и стоимость услуг для пациентов. За прошедший год среди реализованных проектов множество компаний отрасли, в том числе сеть клиник «Медси» и ОАО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга).

«В дальнейшем востребованность услуг компании в сфере здравоохранения будет только расти, – считает Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya. – «Цифровизация здравоохранения это стабильный и долгосрочный тренд, который обеспечит высокую востребованность во внедрении передовых коммуникационных решений и новых технологий».