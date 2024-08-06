Минцифры: голосуйте за подключение сел к интернету

Минцифры продолжает программу устранения цифрового неравенства. Благодаря ей за последние четыре года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс. деревень и сел, где проживают от 100 до 500 человек. Около 4 тыс. из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2024 г. голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября.

Как можно проголосовать:

– по почте. Отправить письмо в Минцифры. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. В письме укажите имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

– на «Госуслугах» — на странице сервиса для голосования.

Кто может участвовать: совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2

Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».