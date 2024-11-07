До конца голосования за подключение к интернету деревень и сел осталось десять дней

Минцифры продолжает принимать голоса за малочисленные населенные пункты, где в 2025 г. в приоритетном порядке будут строить базовые станции. Голосование продолжится до 17 ноября. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как проголосовать

По почте. Адрес Минцифры — 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

На «Госуслугах» — на странице сервиса для голосования.

Проголосовать можно только за населенный пункт из региона, где вы прописаны. Москва и Санкт-Петербург в голосовании не участвуют.