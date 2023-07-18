Проголосуйте за подключение сел к интернету в 2024 году

Минцифры к 2030 г. обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование. Какие села и деревни подключат к интернету в приоритетном порядке в 2024 г. — решат жители. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

После подведения итогов 1481 населенный пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету в 2024 г.

Статистика и цифры проекта

В 2021 г. в голосовании участвовали более 700 тыс. человек. В 2022 г. — почти 900 тыс. человек. За последние два года по этой программе к интернету подключили почти 2000 деревень и сел. В 2023 г. планируется подключить еще 1800 населенных пунктов

Как можно проголосовать

Если нет доступа к интернету — по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме укажите имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого.

Если есть доступ к интернету — на «Госуслугах», через платформу обратной связи. Например, так могут голосовать родственники жителей небольших деревень и сел, которые живут в крупных городах с интернетом

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Онлайн-голосование продлится до 13 августа 2023 г. По почте письма будут принимать до 10 сентября 2023 г.

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.