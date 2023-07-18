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Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету

Жители Московской области могут выбрать поселки, деревни и села региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале госуслуг до 13 августа 2023 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«По итогам прошлогоднего голосования базовые сотовые станции будут установлены в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 г.», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Проголосовать за малые населенные пункты Подмосковья могут совершеннолетние жители, у которых есть прописка в регионе. Отдать голос можно онлайн на Едином портале госуслуг, для этого понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА. Также можно отправить обычное бумажное письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Письма принимаются до 10 сентября включительно.

В селах, деревнях и поселках, которые наберут большее количество голосов, сотовые вышки установят в первую очередь.

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Безопасность

Улучшение инфраструктуры связи осуществляется в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Подробно с правилами голосования можно ознакомиться на портале «Госуслуг». Результаты планируют опубликовать 18 декабря 2023 г.

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