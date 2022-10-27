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Присоединяйтесь к голосованию за подключение сел к интернету в 2023 году

Стартовало голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которые Минцифры приоритетно проведет высокоскоростной мобильный интернет в 2023 г.

1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как можно проголосовать

- По почте. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Направить письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

- На «Госуслугах». Для этого Минцифры запустило специальный сервис.

Кто может принять участие в голосовании

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Все совершеннолетние граждане России. Но проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, можно проголосовать за поселок, где живут ваши близкие. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022 г. По почте письма будут принимать до 26 ноября 2022.

Проголосовать за подключение к интернету

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