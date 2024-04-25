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«Почта России» ускоряет выдачу и отправку писем и посылок в три раза благодаря QR-кодам

Клиенты «Почты России» смогут в три раза быстрее получать и отправлять письма и посылки в отделениях с помощью QR-кодов. Теперь выдача будет занимать не более 30 секунд. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Ранее на оформление писем и посылок у сотрудников «Почты России» уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник «Почты России» сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента.

QR-код обновляется каждые 30 секунд – это гарантирует прозрачность и безопасность данных. Он зашифрован и соответствует требованиям цифровой защиты информации.

Возможность получать и отправлять письма и посылки по QR-коду появится в обновленной версии мобильного приложения «Почты России». Воспользоваться ей смогут клиенты, оформившие простую электронную подпись. С 24 апреля 2024 г. запущено обновление для устройств на Android, а летом 2024 г. – для устройств на iOS. О доступности новой версии клиент узнает из push-уведомления или зайдя в приложение.

«Ключевая задача «Почты» на текущий год – повысить качество предоставляемых услуг. Особое внимание мы уделяем клиентскому сервису и стремимся к тому, чтобы посетители получали услуги оперативно. Технология QR-кодов в отделениях «Почты России» позволит нам сделать обслуживание клиентов более удобным и эффективным», — отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек.

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