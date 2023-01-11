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Михаил Волков назначен генеральным директором «Почты России»

Михаил Волков назначен на пост генерального директора «Почты России». Соответствующее решение принял cовет директоров компании. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Михаил Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности, в управлении финансами и работе с регионами. С 2000 по 2010 гг. занимал руководящие должности в «Альфа-банке», где занимался развитием регионального бизнеса. В 2012 г. в группе ВТБ занимал должность вице-президента, руководителя корпоративного бизнеса Москвы и Московской области банка ВТБ, в 2015 г. – члена Правления банка Москвы. С 2016 г. занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.

В 2017 г. был назначен на должность заместителя генерального директора по операционному управлению «Почты». В компании он реализовал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса. Изменение процессов и цифровые решения упростили клиентский путь. Выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. позволили выйти на новый уровень обслуживания и значительно сократить число жалоб клиентов.

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Михаил Волков

В 2021 г. Михаил возглавил проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная лотерея», организованной Министерством финансов России. Менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом, имеющим единичные аналоги, и развернуть сеть дистрибуции более чем в 70 тыс. точек.

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Цифровизация

Михаил Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавил «Почту» в феврале 2020 г. Под его руководством компания справилась с вызовами ковидных ограничений, сохранив почтовое сообщение с большинством стран мира. В 2021 г. «Почта» приняла стратегию до 2030 г., предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.

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