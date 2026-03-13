Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гайдай Леонид
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
|Кемская волость получила быстрый мобильный интернет 1
|26.06.2024
|Раджат Натх, «Национальная Лотерея»: Как инновации и ИТ развивают рынок лотерей в России 1
Гайдай Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI - ChatGPT 604 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425167, в очереди разбора - 726808.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.