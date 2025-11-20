Разделы

Компания «Энергосистемы и технологии» перешла на ITSM 365

Производитель свето-и электротехнической продукции «Энергосистемы и технологии» внедрил связку отечественных low-code-продуктов ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и проектами в едином окне. В предыдущей системе западного поставщика не хватало ряда важных функций, а настройка стала невозможной из-за ухода вендора с российского рынка.

«В нашей компании одни и те же специалисты ведут ИТ-поддержку и проектные задачи. Чтобы не переключаться между инструментами, обеспечили возможность работы в едином интерфейсе с доступом к данным по обоим направлениям», — сказал Максим Береза, ИТ-директор компании «Энергосистемы и технологии».

Основные сервисные процессы и первые внутренние проекты по развитию автоматизации были запущены за два месяца — для этого оказалось достаточно «коробочных» функций.

В течение полугода активного использования был сделан ряд доработок: перевод заявки в проект с переносом ключевых данных, редактирование жизненного цикла проекта, редактирование ролевой модели, интеграция с Power BI.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«В последние месяцы ИТ-департамент работает практически без нарушений SLA. Это положительно влияет на скорость операционных процессов и помогает бизнесу увеличивать прибыль», — сказал Максим Береза.

В ближайших планах — интеграция с системой документооборота, настройка учета трудозатрат, внедрение календаря доступности сотрудников.

