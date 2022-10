Компания Just IT запустила новое бизнес-направление на платформе ITSM 365

Компания Just IT, специализирующаяся на консалтинге, разработке и интеграции цифровых решений, внедрила систему ITSM 365 для запуска нового направления бизнеса по поставкам ИТ-оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании Naumen. Решение обеспечило учет ИТ-активов и омниканальный клиентский сервис. Ежемесячно на платформе обрабатывается более 4 тыс. заявок.

Корпоративная культура компании Just IT предполагает распределенные команды и возможность самостоятельно выбирать задачи. Помимо этого в проектах организации часто работают подрядчики. Внедрение платформы ITSM 365 позволило компании централизованно контролировать как процесс реализации проектов, так и загрузку и эффективность исполнителей. В ИТ-системе на сегодняшний день работает 12 команд технических специалистов и больше 150 сотрудников и партнеров. Благодаря подходу менеджеры Just IT экономят 10–15% рабочего времени только на авторизации: раньше специалисты были вынуждены входить в семь и более информационных систем подрядчиков.

Платформа стала единой средой для обработки пользовательских обращений, поскольку собирает запросы из различных каналов. В частности, ITSM 365 интегрирована с Telegram: обращения из мессенджера передаются в ИТ-систему, где им назначается исполнитель. Система позволяет разграничивать взаимодействие с клиентами и партнерами. Например, все ответные письма отправляются по умолчанию с того адреса, на который поступил запрос.

Для руководителей на платформе доступны инструменты аналитики сервисных процессов: отчеты о времени реакции на входящие обращения, сроках выполнения, оценках пользователей и прочие. Также функциональные возможности в виде канбан-досок и других инструментов для управления проектными задачами позволяют использовать систему в проектном менеджменте.

Решение содержит базу знаний с обучающими материалами и инструкциями по настройке процессов в ITSM 365, а также справочники и инструменты для учета ИТ-активов.

«ITSM 365 соответствует ценностям нашей компании. С одной стороны облачная локализация и гибкое формирование команд предоставляют специалистам возможность работать где угодно и оставаться в едином информационном поле с коллегами и партнерами, с другой — автоматизация всех процессов, учет трудозатрат и глубокая аналитика обеспечивают высокое качество услуг», — отметил Максим Лемешко, эксперт компании Just IT.

«Важным итогом внедрения системы стала полная прозрачность сервиса Just IT для специалистов и менеджеров компании, ее клиентов и партнеров. В любой момент можно изучить необходимую информацию о трудозатратах специалистов, качестве обслуживания, получить обратную связь по интересующим вопросам», — рассказал Андрей Фитисов, директор по развитию ITSM 365.

В планах компании миграция всех команд Just IT и партнеров на платформу ITSM 365. По подсчетам организации, отказ от разрозненных решений позволит более чем в два раза снизить затраты на обслуживание клиентов.

***

Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

Just IT на рынке с 2014 г.. Компания специализируется на консалтинге, технической поддержке и аутсорсинге ИТ-инфраструктуры; разработке, интеграции и сопровождении цифровых решений любой сложности.