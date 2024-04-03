Девелоперская компания «Главстрой Регионы» увеличила скорость обслуживания клиентов на 15%

Девелопер «Главстрой Регионы» внедрил технологии российского разработчика Smart Engines для распознавания паспортов клиентов, СНИЛС и других документов. В результате компании удалось не только сделать покупку квартиры более удобной для клиентов, но и существенно сократить скорость проведения каждой сделки на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Главстрой Регионы».

Построение сквозной цифровой среды и повышение эффективности ключевых клиентских процессов – одна из основных задач, которая сегодня стоит перед девелоперами. Благодаря современным технологичным решениям покупка квартиры становится проще, удобнее и быстрее. Так, «Главстрой Регионы» усовершенствовала сервис электронной регистрации сделок и уже на этапе бронирования лота на сайте предлагает возможность загрузки всех необходимых документов онлайн. Разработка российской компании Smart Engines позволяет внедрить модуль распознавания, который менее, чем за одну секунду, извлекает необходимые данные паспорта на фотографии или скане. В свою очередь, паспортные данные покупателя автоматически вносятся в поля заполняемой им онлайн-анкеты.

«Покупка недвижимости неизменно сопряжена со стрессом, поэтому важно постоянно улучшать клиентский сервис. Внедрение подобных цифровых инструментов позволяет существенно сократить время, которое клиент потратит на бронирование квартиры и последующий выход на сделку, – сказал Алексей Артошин, коммерческий директор «Главстрой Регионы». – Также, благодаря использованию подобных систем, можно оптимизировать нагрузку на менеджеров call-центра и отдела продаж».

«Не первый год наши решения помогают бизнесу автоматизировать самые разные процессы, тем самым, повышая скорость обслуживания каждого клиента и способствуя росту продаж или совершения иного рода сделок. Мы рады, что люди, которые обращаются к компании “Главстрой Регионы”, теперь смогут без особых проблем купить заветную квартиру в современных, развивающихся кварталах», — сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

В настоящее время «Главстрой Регионы» использует систему распознавания паспорта Smart Engines для оформления сделок по приобретению недвижимости в жилых клмплексах «Столичный» и «Героев», расположенных Московской области.