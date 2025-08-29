Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» запустил высокоскоростной 4G в Пашуково

Несколько тысяч ярославцев, проживающих в современном квартале на северной окраине Дзержинского района, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE в жилом микрорайоне Пашуково. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор создал новую сетевую инфраструктуру, которую отличает увеличенная емкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в последние дни августа 2025 г. здесь вырос на 20% по сравнению с июлем 2025 г.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

В зону цифровых улучшений вошли новая школа, аптеки, столовые и кафе, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи маркетплейсов.

«Размещение базовых станций в густонаселенных высотных районах часто бывает затруднено. Из-за большой этажности зданий могут появляться «затененные» участки, то есть зоны без надежного покрытия. Также сами здания в зависимости от используемых материалов могут блокировать сигнал. Чтобы обеспечить в таких локациях качественное покрытие, нашим инженерам приходится устанавливать большее количество базовых станций, чем в районах с низкой застройкой. Это связано с необходимостью «огибать препятствия» и обеспечивать сигнал на разных уровнях высоты. Поэтому инженеры «МегаФона» придумывают нестандартные решения, чтобы абонентам было комфортно отдыхать или работать независимо от их местонахождения», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: