«МегаФон» ускорил интернет в Ростове-на-Дону

Для жителей четырёх районов Ростова-на-Дону из числа абонентов «МегаФона» скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 35%. Улучшение затронуло Ворошиловский, Октябрьский, Первомайский и Железнодорожный районы. Ранее специалисты оператора провели анализ и определили места с высокой нагрузкой на сеть. На этих участках они установили новое телеком-оборудование, разгрузив существующие базовые станции.

Уверенный сигнал LTE покрывает не только жилые массивы, садовые товарищества, коттеджные поселки, но и социальные учреждения, детские и спортивные площадки, магазины. Особое внимание инженеры уделили высотным домам на ЖК «Северный остров» и новому СНТ «Салют». После запуска новых базовых станций максимальная скорость мобильной передачи данных достигает 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы одновременно все жители одного четырнадцатиэтажного дома даже в часы пиковых нагрузок могли скачать до 12 фильмов в час или загрузить более 35 приложений на свои смартфоны и планшеты.

«Мы фиксируем высокий спрос на мобильный интернет. Только за прошедший год дата-трафик в столице региона вырос на 27%. Таким образом регулярно обновляем оборудование и запускаем дополнительные инфраструктурные объекты, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильное и быстрое подключение», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области Василий Темнов.

Всего с начала года инженеры «МегаФона» провели комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в Ростове-на-Дону, а также в городах Шахты, Азов и Таганрог.