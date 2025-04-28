Утром звонки, вечером сообщения: Т2 проанализировала обращения клиентов в службу поддержки

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал обращения клиентов в центр дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону. Компания рассмотрела популярные каналы и темы запросов, а также определила период наивысшей активности абонентов при обращении в службу поддержки. Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 проанализировала динамику запросов клиентов в центр дистанционных продаж и сервиса в Ростове-на-Дону в 2024 г. По данным компании, сотрудники центра обрабатывают порядка 15 тыс. обращений в день в различных каналах: на «горячей линии», в чатах, мессенджерах и соцсетях. Пик звонков приходится на период с 10:00 до 11:00, сообщений в digital-каналах – с 16:00 до 17:00. Среди регионов по количеству обращений лидируют Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, а также Краснодарский край. Самая активная группа – клиенты 25-39 лет.

Среди каналов топовые позиции удерживает «горячая линия», ее выбирают почти 85% клиентов. При этом число звонков с каждым годом планомерно уменьшается: за прошлый год объем голосового общения снизился на 8%. Цифровые средства коммуникации, напротив, становятся все более востребованными. В 2024 г. популярность онлайн-площадок увеличилась на 30% в сравнении с 2023 г. В 85% случаев клиенты обращаются за консультацией в мобильном приложении Т2, web-чат занял долю в 4%, Telegram собрал 9% обращений. На другие соцсети пришлось 2%. 95% вопросов клиентов решаются на первой линии.

Большая часть обращений абонентов касается тарифов, их наполнения и стоимости, дополнительных опций и возможностей самообслуживания, а также корректировки персональных данных. При этом список вопросов, которые помогает решить специалист, неограничен: консультации осуществляются как по услугам связи T2, так и на темы, не связанные с отраслью. Сотрудники личной поддержки наделены реальными полномочиями, что позволяет им решать даже сложные вопросы в кратчайшие сроки: вызвать такси или скорую, проконсультировать на иностранном языке, подсказать погоду в интересующем городе или поделиться рецептом любимого блюда.

Также специалисты компании оказывают поддержку клиентам, столкнувшимся с мошенниками. Абоненты оператора могут позвонить по телефону или написать в чат для получения консультации, алгоритма дальнейших действий и моральной поддержки в стрессовой ситуации.

Кроме того, консультации клиентам Т2 оказывают чат-бот и голосовой ассистент. Роботизированные помощники сопровождают абонентов в решении различных вопросов: выборе тарифов и продуктов компании, сроков оплаты связи, подключении дополнительных опций и многих других тем.

Елена Щербакова, директор центра дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону: «Мы непрерывно работаем над улучшением качества клиентского сервиса. Для нас важно не просто использовать уже знакомые решения – отсутствие скриптов и реальные полномочия, – но и внедрять новые прогрессивные инструменты. Так, недавно мы запустили амбициозный проект – «ПроЧУВСТВУЙ сервис», который позволяет вывести отрасль на совершенно другой уровень. Наши специалисты проводят глубокий анализ ситуации, выявляют возможности для улучшения клиентского пути и сами инициируют необходимые изменения. Это стратегический шаг в развитии сильной клиентоцентричной культуры и принципиально нового взаимодействия с клиентами. Мы уверены, что наше стремление к совершенствованию сервиса позволит нам еще больше укрепиться в позиции клиентоориентированного, честного и современного оператора».