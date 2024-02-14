Компания Dreame Technology заключила годовое партнерство с Dolores

Теперь Dreame участвует в пяти Чемпионатах Союза Парикмахеров России от Dolores – центра красоты, стоявшего у истоков появления бьюти-бизнеса в России. XXVIII чемпионат Москвы и МО, XXIV чемпионат Урала, XX Чемпионат Юга России, а также XXIII чемпионат Сибири пройдут в Москве, в Ростове-на-Дону, в Екатеринбурге и в Новосибирске. Финал чемпионатов пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 24 ноября 2024 г.

Инновационная и высокотехнологичная компания Dreame Technology уже выступила в первом Чемпионате, в Ростове-на-Дону, где презентовала участникам две новинки – интеллектуальные фены Hair Glory Master и жемчужину бренда Dreame – Hair Miracle, долгожданный релиз которого ожидается совсем скоро – весной.

«Мы рады представить на своих Чемпионатах передовые разработки нашего партнера в области парикмахерского искусства – интеллектуальные фены Dreame, которые внесут большой вклад в развитие профессиональной деятельности стилистов», – Валерий Михайлович Горелик, генеральный директор Союза парикмахеров и косметологов России.

Фены успели завоевать доверие у аудитории и вызвать восхищение своим революционным прорывом. Обе модели выполнены в уникальном дизайне, оснащены усовершенствованным мотором с высокоскоростным бесщеточным двигателем, сверхвысокой скоростью, интеллектуальным контролем температуры и большим выбором насадок, включая одну с ароматической капсулой, которая служит около 30 дней. Фен Hair Glory Master в уникальной подарочной упаковке можно приобрести в официальном магазине Dreame. Золотой Фен Hair Miracle в кожаном кейсе поступит в продажу с апреля.