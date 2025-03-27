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Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой

Компании Tevian и Атроник успешно завершили тестирование работы алгоритмов распознавания лиц от Tevian на борту интеллектуальной киберзащищенной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics), от «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник».

В ходе тестирования компании подтвердили полноценное функционирование алгоритмов распознавание лиц из состава Tevian FaceSDK на видеокамерах SEVA с сохранением высокой производительности и точности распознавания лиц, что открывает возможность потребителям применять отечественные программные решения для использования совместно с интеллектуальной криптозащищенной видеокамерой от «Атроник».

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