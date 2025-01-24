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В декабре 2024 г. объем DDoS-атак на сферу услуг и здравоохранение Перми вырос в два раза

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины в конце IV квартала 2024 г. Всего же с октября по декабрь 2024 г. провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тыс. DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тыс. атак этого типа. На организации Приволжского федерального округа пришлось 12,9% от общего по стране объема атак. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак в IV квартале 2024 г. продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре 2024 г. число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем 2024 г. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 г.

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак (в 2,1 раза в декабре к октябрю 2024 г.) зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре 2024 г. произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю 2024 г.

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«Рост объема атак типа “отказ в обслуживании” на сферу услуг в конце четвертого квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т.п. – бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п. Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

Самая продолжительная в 2024 г. DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Security длилась свыше 72 часов: от двух атак такой длительности защитили столичные компании финансовой сферы и отрасли ИТ и телеком. А наиболее мощная из отраженных в 2024 г. атак интенсивностью свыше 250 Гбит/с была направлена на крупную сибирскую компанию сферы ИТ.

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