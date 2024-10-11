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На Сахалине выросло количество DDoS-атак на ИТ-компании

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в III квартале 2024 г. За этот период отражено кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 г. Всего же с июля по сентябрь 2024 г. провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тыс. атак. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самая мощная из зафиксированных на Дальнем Востоке кибератак велась в июле на ИТ-компанию, ее мощность составила 111,3 Гбит/с. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Дальневосточного региона стал Владивосток - на него пришлось 41,4% всего объема атак на ресурсы ДВФО.

При этом, дальневосточные регионы оказались меньше других подвержены атакам киберпреступников - доля ДВФО в общем количестве кибертак в третьем квартале составила 6,8%. По этому показателю Дальний Восток уступил только Северному Кавказу.

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Больше всего – 44,5% DDoS-атак – в III квартале 2024 г. пришлось на сентябрь, 31,6% – на июль, 23,9% – на август. Наиболее впечатляющий прирост объема атак в III квартале 2024 г. показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за III квартале 2024 г. МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.

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