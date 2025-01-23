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Самая мощная в 2024 году DDoS-атака была направлена на сибирскую ИT-компанию

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины в конце IV квартала 2024 г. Всего же с октября по декабрь 2024 г. провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тыс. DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тыс. атак этого типа. Самый мощный в прошлом году инцидент зафиксировали в Сибири. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Атака с интенсивностью свыше 250 Гбит/с была направлена на сибирскую ИT-компанию. Лидером по числу инцидентов в нашем федеральном округе стал Красноярск. В целом на Сибирь пришлось 12,2% от общего числа DDoS-атак в стране.

Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак в IV квартале минувшего года продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 г.

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Облака

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак (в 2,1 раза в декабре к октябрю) зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.

«Рост объема атак типа “отказ в обслуживании” на сферу услуг в конце IV квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т.п. – бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п. Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер», – сказал технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

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