МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Юбилейный города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на 25%.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего микрорайона Юбилейный. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, вблизи и внутри Областной больницы, одноименного торгового центра, супермаркетах, а также в общественных местах – скверах, остановках общественного транспорта и других.

«Качество связи в столице Приангарья находится в зоне нашего пристального внимания. Сегодня большинство горожан имеют два, а некоторые - и три гаджета, активно пользуются интернет-сервисами, поэтому мы проводим дополнительное обновление нашего телеком-оборудования, чтобы жителям всегда было просторно в сети. Юбилейный стал одним из первых микрорайонов, где мы увеличили скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Уверен, что жители микрорайона уже оценили более высокую скорость мобильного интернета», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.