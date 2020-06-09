«Ростелеком. Экраны» появились в крупном ТРЦ Иркутска

Иркутский торгово-развлекательный центр «Новая дача» (ТРЦ) в рамках модернизации второго и третьего этажей подключил цифровое решение «Ростелеком. Экраны» для показа рекламного контента арендаторов и полезной социальной информации. Специалисты «Ростелекома» развернули в ТРЦ три видеостены с видеоаналитикой и 12 моноэкранов.

«Ростелеком. Экраны» — это платформа, которая позволяет удаленно управлять визуальным контентом на видеопанелях. Экраны, объединенные в единую сеть, позволяют демонстрировать информацию о проводимых акциях и мероприятиях. С помощью модуля видеоаналитики, который обрабатывает данные о поле и возрасте посетителей, на экраны можно выводить динамическую рекламу, настроенную под конкретную целевую группу.

Администрирование устройств происходит удаленно через личный кабинет услуги. «Умное» программное обеспечение позволяет создавать плейлисты, запускать таргетированный контент и устанавливать расписание передач. Доступны также мониторинг рекламных компаний в режиме реального времени и статистика по просмотрам и аудитории.

«Услуга “Ростелеком. Экраны” особенно удобна организациям, которым необходимо повысить узнаваемость своего бренда и увеличить выручку. Фитнес-клубы, торговые центры, офисы, рестораны и кафе получают цифровое решение под ключ: в комплекте — телевизор, медиаплеер, камера, личный кабинет, инсталляция и круглосуточная поддержка», — отметил заместитель директора Иркутского филиала «Ростелекома» Александр Бощенко.

«Мы стремимся задавать высокий стандарт качества в работе ТРЦ, поэтому ориентируемся на потребности своих клиентов, дорожим их мнением и постоянно повышаем качество обслуживания. “Ростелеком. Экраны” — это дополнительный сервис, благодаря которому “Новая дача” стала комфортным торговым центром с хорошей технической “начинкой”», — сказал генеральный директор ТРЦ «Новая дача» Александр Верхозин.