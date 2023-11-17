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МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 100 тыс. семей Иркутска

МТС обновила сеть фиксированной связи в Иркутске. После обновления скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c почти для 100 тыс. семей. Иркутяне также получат возможность экономить до 50% ежемесячно на домашних, мобильных и других сервисах МТС, объединяя их в один пакет.

МТС обновила сеть во всех районах города, где ранее был доступен домашний интернет МТС. Скорость фиксированного интернета выросла до 1 Гбит/с в многоэтажных домах в микрорайонах Солнечный, Байкальский, Университетский, Первомайский, Ново-Ленино, Березовый, Постышева, Нижней Лисихи, в районе ИВАИТУ, а также в центре города.

Сверхскоростной домашний интернет стал доступен жителям таких жилых комплексов, как «Современник», «Луговое», «Южный Парк» «Стрижи», «Союз», «Эволюция», «Новый», «Сигма», «Зеленый Берег», «Видный» и других.

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«Иркутяне, чьи дома находятся в зоне покрытия фиксированной сети МТС, теперь могут подключать сверхскоростной домашний интернет, который в десять раз быстрее стандартных 100 Мбит/с. В первую очередь, это оценят семьи, в которых проживают активные пользователи интернет-сервисов и которые выходят в сеть одновременно с нескольких устройств: смотрят онлайн-фильмы в качестве 4K, ведут стримы даже в вечернее время, удаленно учится и работают, строят в своих квартирах системы умного дома. Вместе с этим у пользователей есть еще одно преимущество - возможность домашних сервисов экосистемы МТС экономить до 50% ежемесячно при оплате «в одно окно» за мобильный и домашний интернет, цифровое ТВ и онлайн-кинотеатр», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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