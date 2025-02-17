Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС добавила скорость LTE в Зеленом

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Зеленый и соседних локациях Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у абонентов МТС в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на территории всего микрорайона Зеленый, расположенного недалеко от выезда на Александровский тракт. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах и общежитиях, на территории воинской части, вблизи и внутри социальных объектов – школах, медучреждениях, супермаркетах, КПП, а также в общественных местах – на аллее с лестницей на центральной улице, остановках общественного транспорта.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

Модернизация сети в этой локации Иркутска позволила также разогнать мобильный интернет для жителей микрорайонов Искра, Лесной и десятков садоводств, расположенных вдоль Александровского тракта, в частности СНТ «Пион», ДП «Зеленое» и др. Обновление мобильной сети поможет жителям и дачникам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Микрорайон Зеленый и соседние к нему жилые места стали еще одним территориальным кластером в Иркутске, который попал в нашу программу по обновлению сети в регионе. Наши технические специалисты разогнали скорость интернета за счет перевода частот 3G на более скоростной стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи. Напомню, что недавно мы аналогичным образом уже модернизировали сеть в нескольких районах Иркутска, в том числе в Ленинском районе, в микрорайоне Юбилейный, в ЖК вначале Байкальского тракта и других», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще