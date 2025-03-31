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МТС разогнала скорость LTE в Жилкино

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Жилкино города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у горожан в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего микрорайона Жилкино. Скорость LTE выросла в жилых домах, где проживает более 8 тыс. человек, на территории промзоны, вблизи и внутри соцобъектов – школе, доме детского творчества, библиотеке, супермаркетов. Быстрый 4G-интернет почувствовали также дачники близлежащих СНТ и автомобилисты, проезжающие в другие районы Иркутска через Иннокентьевский мост из Ленинского района.

«Жилкино стал еще одним микрорайоном Иркутска, где мы провели работы на существующем телеком-оборудовании и увеличили скорость интернета за счет более эффективного использования частот под 4G. Ранее мы добавили скорости LTE для жителей Юбилейного, Синюшиной горы, Второго Иркутска, Ново-Ленино, Зеленого, а также для микрорайонов Байкальского тракта», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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