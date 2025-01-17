МТС накрыла своей сетью жителей микрорайона Падь Грязнуха

МТС развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей развивающегося микрорайона Падь Грязнуха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки дополнительного телеком-оборудования быстрый 4G-интернет появился у жителей микрорайона Падь Грязнуха, расположенного в предместье Рабочее Правобережного округа Иркутска, на берегу реки Ушаковка. LTE-сеть МТС уверено покрывает всю территорию микрорайона, в том числе Парк Прибрежный, волейбольную площадку, пляж, а также часть соседних садоводств.

Теперь жители микрорайона могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на высокой скорости даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться в социальных сетях по видеосвязи, удаленно решать рабочие вопросы или учиться, играть в сетевые игры, скачивать и смотреть фильмы и сериалы.

«У иркутян становится трендом жить в своем доме в черте города. Заметно, как в Иркутске появляются новые микрорайоны и коттеджные поселки, и чтобы жителям загородных домов были доступны все цифровые сервисы, мы строим там новую мобильную сеть. Ранее мы запустили высокоскоростной интернет для жителей загородных поселков по Байкальскому тракту, например, «Династии», Royal Park, «Патронах», по Плишкинскому тракту в «Славном» и других популярных местах малоэтажного строительства», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.