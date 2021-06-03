Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

3 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление сотрудничества в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для совершенствования системы государственного управления регионом.

«Уже по сложившейся в Новосибирской области традиции при подписании соглашения, рамочного документа, мы сразу же с нашими партнерами проговариваем – что мы должны сделать, чтобы наполнить этот документ конкретными эффектами, смыслами, действиями.

Полчаса назад мы договорились о конкретных направлениях, развитие которых будем усиливать после подписания соглашения. Это образовательные проекты, внедрение аналитических сервисов в госуправление, повышение эффективности кадрового и бухгалтерского учета», - отметил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы давно работаем с регионом, у нас в Новосибирской области есть сильные партнеры. С помощью облачных решений “1С” автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность учреждений образования и культуры Новосибирска, в организациях здравоохранения реализована региональная система мониторинга движения лекарственных препаратов, организовано управление обеспечением населения льготными лекарствами и детским питанием. Взаимодействие в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации региона. Еще одно важное направление сотрудничества - развитие образовательной среды на базе учебных учреждений Новосибирской области, переобучение и повышение квалификации по компетенциям цифровой экономики», - отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.