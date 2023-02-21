«Мегафон» запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем авиахабе Сибири

Связисты «Мегафона» завершили второй этап цифровизации ключевого транспортного объекта Сибири – нового терминала аэропорта Толмачёво. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составляет почти 60 тыс. кв. м. Высокоемкая базовая станция оператора спроектирована с учетом повышенной нагрузки на сеть: предполагаемая пропускная способность терминала составляет свыше 1,8 тыс. пассажиров в час.

Техническое решение позволяет единовременно обеспечить сетью 4G тысячи гостей и сотрудников терминала в главном зале, пунктах регистрации, вылета и прилета, «чистой» зоне, багажном отделении, на торговых площадях, в служебных помещениях. Также на территории аэропорта доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звучанием и возможностью не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Телеком-статистика свидетельствует о том, что в Толмачёво ежегодно увеличивается не только пассажиропоток, но и мобильная активность. Так за прошлый год число абонентов «Мегафона» и объем передачи данных оператора в воздушной гавани выросли в 1,5 раза. При этом значительную долю интернет-трафика генерируют гости из других регионов, которые часто используют новосибирский аэропорт как удобный транзитный пункт. Среди визитеров значительную долю, по данным оператора, занимают жители Якутии (10%), Москвы и Московской области (9%), Кузбасса (5%), Алтая (4%) и ХМАО-Югры (3%).

Согласно обезличенным данным оператора, у жителей Новосибирской области растет интерес к международным перелетам, которые также будут совершаться из нового терминала. Этой зимой число туристов из региона, отправившихся за рубеж почти на 70% превысило прошлогодние значения и сравнялось с допандемийным периодом. Путешественники из области отдают предпочтение странам ближнего зарубежья – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. В целом этой зимой новосибирцы уже побывали в 146 странах мира, в том числе в экзотических: Мадагаскаре, Гибралтаре, Гвинее.

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«Толмачёво – один из тех объектов, где к качеству мобильной связи и интернета предъявляются особые требования, поскольку от нее зависит не только комфорт пассажиров, но и эффективность работы всех функций и служб аэропорта, в том числе безопасность авиахаба. Поэтому мы максимально оперативно развернули в новом терминале покрытие LTE, чтобы уже в день открытия наши абоненты могли комфортно провести время в ожидании рейса или решать рабочие вопросы. Заказать такси, посмотреть сериал, позвонить родным, а также “оцифровать” любые производственные процессы, чтобы сделать их более эффективными – все это теперь возможно в нашей сети», — сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

Развитие сети в международном аэропорту им. А.И. Покрышкина входит в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения «Мегафона» и правительства Новосибирской области.