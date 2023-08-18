Жители левого берега Новосибирска ускорились в мобильном интернете

Тысячи жителей левобережья Новосибирска смогут оценить новые скорости передачи данных 4G. В плотно населенном жилом комплексе «Матрешкин двор» «Мегафон» модернизировал телеком-оборудование – основные работы велись на улице Дмитрия Шмонина. Улучшения также затронули соседние жилмассивы «Просторный», «Акварельный», а также Краснообский ботанический сад. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Связисты усовершенствовали инфраструктуру, добавив ресурса действующей сети в высокочастотном диапазоне. На базовой станции установили дополнительные антенны для улучшения сигнала в жилом массиве. В результате интернет на увеличенных скоростях стал доступен в квартирах и частных домах, а также на прилегающих дворовых территориях. Средние скорости передачи данных в устройствах пользователей выросли практически в 1,5 раза.

Дополнительный высокочастотный спектр рассчитан на то, чтобы обеспечить скорости около 100 Мбит/c даже при высокой нагрузке на сеть. Теперь даже в «пиковые» часы, например, вечером или в выходные дни пользователи могут с комфортом смотреть видео, играть в онлайн‑игры и отправлять сообщения в мессенджерах «тяжелые» файлы. По данным «Мегафона», наибольшую цифровую активность абоненты в этом районе проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы.

«Опираясь на регулярный мониторинг мобильной активности, а также на обратную связь от наших пользователей мы улучшаем сеть за счет строительства новых и модернизации действующих базовых станций. Такая планомерная работа обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика – с каждым годом в среднем на 15–20%. Особое внимание мы уделяем локациям, где спрос на услуги связи возрастает особенно интенсивно. Так, в жилом комплексе «Матрешкин двор» за последние два года объем звонков увеличился в 5,3 раза, а передачи данных – в 7,5 раз», — сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

Оператор выяснил, что чаще всего абоненты Новосибирска проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн‑кинотеатрах и музыкальных приложениях. Около 40% трафика генерируют именно на этих сервисах, среди которых самый популярный — YouTube. На социальные сети и поиск информации в браузерах совокупно уходит около 30%. Кроме того, отмечается возросшая популярность мессенджеров: в I квартале 2023 г. интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.