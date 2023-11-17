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Около 2000 сельчан Краснозерского района получили новое качество мобильной сети

Жители сел Конево и Полойка Новосибирской области получили доступ к современной 4G-сети и качественным голосовым звонкам. «Мегафон» запустил там новые базовые станции, которые обеспечивают Интернет-соединение на максимальной скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Села находятся в Краснозерском районе в получасе езды друг от друга. Чтобы добраться в эти края из Новосибирска требуется около четырех часов. Оба поселения небольшие, однако имеют многовековую историю. В Конево и Полойке функционируют несколько учреждений здравоохранения и образования. Благодаря появлению инфраструктурных объектов оператора в этих локациях, местные жители наравне с горожанами могут выходить в сеть на комфортных скоростях. Например, педагоги и ученики теперь могут использовать мобильный интернет для образовательных целей.

Телеком-оборудование в этих поселениях поддерживает все стандарты связи и обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. Краснозерский район славится своими чистейшими озерами, а два из них особенно популярны, поскольку являются лечебными, богатыми дарами природы. Теперь туристам будет проще ориентироваться на местности, выстраивая маршрут в навигаторе. Также можно сразу делиться фотографиями или видео с места событий в соцсетях или мессенджерах.

По данным «Мегафона», жители этих двух поселений активно пользуются возможностями мобильного интернета и голосовой связью – в том числе используя технологию VoLTE (Voice over LTE). Абоненты в среднем за месяц прокачивают около 1 ТБ данных. При этом на цифровые звонки приходится больше половины от всего голосового трафика.

«МегаФон впервые развернул свою инфраструктуру в этих населенных пунктах. Качественная связь сегодня является важным элементом комфортного проживания. Люди хотят без ограничений общаться с близкими, а также получать дополнительные услуги через интернет. Например, обучаться, оформлять документы и другое. Поэтому мы развиваем мобильную сеть в небольших селениях — строим новые базовые станции и модернизируем уже существующую инфраструктуру», – сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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