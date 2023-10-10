Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» стирает «белые пятна» в Новосибирской области

В Новосибирской области улучшилось покрытие, а максимальная скорость загрузки данных выросла практически в 1,5 раза. Это стало возможным благодаря новым инфраструктурным объектам связи, которые «Мегафон» построил в наиболее загруженных городских локациях. Работы проводились в рамках реализации проекта по устранению «белых пятен» на цифровой карте региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора провели структурные изменения на сети и расширили зоны покрытия LTE. Теперь скорости мобильного 4G-интернета достаточно и для решения рабочих вопросов, например, дистанционной работы или учебы, использования государственных порталов и систем, и для развлечений — просмотра фильмов и сериалов, онлайн‑игр и шопинга. Основные работы осуществлялись в Дзержинском, Ленинском, Первомайском и Советском районах города, а также в Академгородке.

Строительство базовых станций в крупнейшем сибирском регионе позволило увеличить скорость интернета, емкость сети, улучшить распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Благодаря новым скоростям абоненты могут совершать звонки по VoLTE. Посредством этой технологии пользователь может разговаривать по мобильному телефону и параллельно совершать другие действия, например, отправлять электронные письма или строить маршруты в навигаторе. Такие цифровые звонки набирают популярность в Новосибирске: в сентябре 2023 г. жители области проговорили в сети 4G на 29% больше, чем годом ранее.

«Комплексное развитие нашей связи по всему региону продолжается. Мы не только закрываем "белые пятна" на карте области, но и оптимизируем телеком‑инфраструктуру в оживленных городских локациях для стабильной работы сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика. Таким образом, мы повышаем качество жизни, предоставляя абонентам равные возможности для учебы, работы и отдыха», – сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяева «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще