«Мегафон» улучшил связь в городе с 300-летней историей

«Мегафон» улучшил качество связи в Куйбышеве. Строительство новой базовой станции в южной части населенного пункта позволило увеличить средние скорости передачи данных почти в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Запуск нового телеком-объекта на улице Молодежной позволил значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах куйбышевцев. Улучшение качества связи почувствовали не только жители близлежащих домов, но также студенты и сотрудники Педагогического университета, посетители ледовой арены «Факел», а также приюта для животных «Котопес». При проектировании новой базовой станции инженеры компании учитывали особенности ландшафта и застройки и установили антенно‑мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию.

Телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Высокочастотный спектр обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, среднечастотный и низкочастотный – уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Также развитие инфраструктуры позволило организовать в районе более стабильный голосовой сигнал в VoLTE. Доступ к этой технологии дает возможность одновременно вести диалог с собеседником и пользоваться интернетом.

«Специалисты «Мегафона» регулярно отслеживают загруженность сети на объектах региона, улучшая качество сети. С начала этого года мы построили и модернизировали базовые станции четвертого поколения в пяти селах Новосибирской области и областном центре, – сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – С появлением дополнительного оборудования в Куйбышеве максимальная скорость загрузки данных выросла до 100 Мбит⁄с, что значительно упрощает решение бытовых и рабочих задач. К примеру, скачать приложение банка можно за несколько секунд».

В 2022 г. Куйбышев отметил свое 300-летие. Это активно растущий город в Новосибирской области с населением более 50 тыс. человек. Согласно аналитике оператора, только за пару летних месяцев 2023 г. куйбышевцы «прокачали» в Интернете около 160 ТБ данных. За последние два года интернет-трафик в Куйбышеве увеличился на 68%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.