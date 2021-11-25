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«Почта России» увеличила производственные мощности благодаря установке Canon ColorStream 6000

Предприятие пополнило парк печатного оборудования двумя современными цифровыми рулонными печатными машинами для монохромной печати ColorStream 6500 с возможностью модификации для печати цветной продукции.

Установка оборудования была произведена силами локального сервисного отдела Canon Россия. В процессе монтажа новые ЦПМ Canon были успешно сопряжены и синхронизированы с ранее установленными линиями финишной обработки.

Размотка и намотка бумаги осуществляются устройствами компании Hunkeler UW8/RW8. Установленное оборудование работает под управлением ПО Canon Prisma Production и не потребовало изменений в допечатных процессах «Почты России».

Поставку и исполнение заказа осуществлял один из ключевых партнеров компании Canon в России — ООО «Группа компаний "Зортек"».

Реализация проекта осуществлялась в экстремальных условиях, поскольку в период монтажа и запуска систем температура воздуха в Москве превышала рекордные показатели.

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