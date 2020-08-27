Canon объявила об обновлении встроенного ПО для EOS R5

Canon сообщила о выходе встроенного ПО версии 1.1.0 для камеры для EOS R5: прошивку с исправлениями и улучшениями функций.

В новой версии улучшены температурный контроль и контроль оставшегося времени записи во время видеосъемки. Защита от перегрева больше не отключается при использовании внешнего монитора или записывающего устройства. Также более точно отображается оставшееся время видеозаписи при съемке серии коротких сюжетов, когда оператор часто включает и выключает камеру. В некоторых случаях эти исправления могут помочь продлить время видеосъемки.

EOS R5 — это гибридная камера, предназначенная в первую очередь для профессиональных фотографов и операторов, которым требуется вспомогательное оборудование при съемке камерами Canon Cinema EOS. В ней идеально сочетаются функции фотосъемки и расширенные возможности создания видео. Чтобы ответить на запрос пользователей и создать погодоустойчивую и прочную камеру в небольшом легком корпусе, мы выбрали пассивную систему контроля нагрева вместо встроенного в камеру вентилятора. Так как камера нагревается в режиме ожидания и во время видеосъемки, то для режимов, которые требуют наиболее интенсивной обработки данных, мы установили предельные параметры, исходя из ряда факторов: внутренней и внешней температуры камеры, характера использования камеры, настроек и т. д.

Ричард Шеперд (Richard Shepherd), старший менеджер по маркетингу профессиональных продуктов, сказал: «С момента поступления EOS R5 в продажу в июле мы получаем крайне положительные отзывы от фотографов и видеооператоров, которые высоко оценили систему автофокусировки и качество полученных фото и видео. Фотографии и видеоролики, снятые на эту камеру, просто поражают воображение. Спрос по-прежнему превышает предложение, и мы стараемся как можно быстрее отправлять заказы, чтобы камеры попали в руки профессионалов. Мы собрали мнения пользователей о том, что можно было улучшить в EOS R5, и продолжаем прислушиваться к ним, чтобы знать, как совершенствовать существующие и будущие продукты и адаптировать их к меняющимся требованиям пользователей. На основании первых отзывов о EOS R5 мы включили в новую версию встроенного ПО небольшие, но полезные исправления контроля времени видеозаписи».

Помимо выпуска встроенного ПО EOS R5 версии 1.1.0 Canon планирует обновление прошивки для камер EOS-1D X Mark III и EOS R5 — также с учетом отзывов пользователей. Будущие обновления встроенного ПО будут включать новые функции видеосъемки.

EOS-1D X Mark III: Canon Log 3, более низкая скорость передачи данных при видеосъемке в формате RAW 5,5K, более низкая скорость передачи данных при видеосъемке во всех режимах IPB.

EOS R5. Гамма Canon Log 3. Более низкая скорость передачи данных при видеосъемке в формате RAW 8K. Более низкая скорость передачи данных при видеосъемке во всех режимах IPB. Скорость съемки 119,88 кадр/с в формате Full HD (1080p)

Эти обновления можно будет загрузить бесплатно на веб-сайте поддержки Canon Europe. Кроме того, разрабатываются обновления встроенного ПО для EOS R6, которые будут включать в себя в том числе исправления из встроенного ПО для EOS R5 версии 1.1.0.