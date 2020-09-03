Canon представила новые продукты для поддержки гибридных рабочих сред

Canon представила новые продукты для поддержки гибридных рабочих сред. Компания обновила uniFLOW Online, облачное решение для управления выводом на печать, чтобы обеспечить эффективный документооборот независимо от того, где находятся сотрудники.

Новая версия uniFLOW Online 2020.2 подойдет для кадровых служб, отделов продаж, обслуживания клиентов и любых других команд, которым требуется оптимизация рабочих процессов. Облачные возможности позволили расширить автоматизацию платформы и сделали управление документами гораздо удобнее. За счет этого снижается административная нагрузка на сотрудников и вероятность ошибок, высвобождается ценное рабочее время и ресурсы.

Новая версия программного обеспечения, предоставляемого вместе с устройствами imageRUNNER ADVANCE, включает компонент Filing Assist для автоматической идентификации и регистрации отсканированных документов. Такие сведения, как тип документа или компания, извлекаются в процессе оцифровки и используются для присвоения файлу правильного имени и нужной папки в облаке. Используя машинное обучение, программное обеспечение запоминает часто встречающиеся бизнес-документы, чтобы в следующий раз ускорить процесс регистрации с помощью автоматического заполнения.

Вслед за успешным выпуском устройств формата A3, поддерживающих цифровую трансформацию, анонсирован усовершенствованный модельный ряд imageRUNNER ADVANCE DX в формате A4: серии imageRUNNER ADVANCE DX C477, C257/C357 и 716/617/527. Эти новые модели со знакомым единым интерфейсом и стилем работы — очередной шаг на пути создания не просто устройств для печати и сканирования, а универсальных центров цифровой трансформации. Новинки будут эффективны вне зависимости от конфигурации вашего офисного пространства и текущего уровня дигитализации. Модели формата A4 занимают мало места, что позволяет более гибко распределять парк устройств без ущерба для общей производительности. Они подойдут для выполнения задач отдела, небольшого центрального или локального офиса и обеспечат удобную печать и сканирование там, где это необходимо.

Все устройства линейки imageRUNNER ADVANCE DX получат обновленную версию (3.11) платформы Unified Firmware Platform, которая поддерживает новейшие функции безопасности и подключения, а также совместимость с решением Universal Print корпорации Microsoft. Платформа Unified Firmware Platform — это база, на которую опираются все устройства imageRUNNER ADVANCE DX. Она обеспечивает регулярное обновление технологий в соответствии с потребностями рынка как у новых, так и у уже существующих пользователей.

Таз Накамасу (Taz Nakamasu), исполнительный вице-президент Canon Europe по решениям для управления документооборотом в секторе B2B, сказал: «Еще до последних глобальных событий компании испытывали давление, заставлявшее ускорять темпы цифровой трансформации, чтобы сохранить конкурентоспособность. Сейчас, когда речь идет в первую очередь о выживании и способности организации к гибкому реагированию, доступ к эффективным подключенным инструментам независимо от того, где находятся ваши сотрудники, стал абсолютной необходимостью. Нашим приоритетом является поддержка ваших повседневных рабочих процессов. Именно для этого мы регулярно обновляем программное обеспечение uniFLOW Online и платформу Unified Firmware Platform, внедряя самые современные технологии для управления бизнес-информацией и ее защиты, помогая сократить избыточную инфраструктуру и снизить затраты времени на администрирование. Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с такими компаниями, как McAfee и Microsoft, чтобы обеспечить эффективную интеграцию с технологиями, которые вы используете каждый день. Наши устройства станут центральным элементом такой интеграции. Вся линейка разработана, чтобы поддерживать цифровые способы работы независимо от того, на каком этапе цифровой трансформации вы находитесь и как организованы ваши рабочие места. От небольшого принтера дома до крупных офисных систем, от i-SENSYS до imageRUNNER ADVANCE DX, — наши инновационные технологии помогают сотрудникам эффективно участвовать в рабочих процессах и поддерживают простую передачу информации в масштабе всего вашего бизнеса».