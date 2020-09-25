Canon EOS C70 – первая камера с байонетом RF в семействе Cinema EOS

Компания Canon Europe объявила о выпуске компактной многофункциональной камеры EOS C70, в которой высокое качество изображения системы Cinema EOS сочетается с портативностью и универсальностью серии EOS R.

Благодаря скромным габаритам и большому набору функций кинематографисты могут снимать этой камерой как с рук, так и с помощью дрона или гиростабилизатора. Она поддерживает несколько форматов записи на карты памяти SD, включая стандарт 4K с частотой до 120 кадр/с в формате XF-AVC (4:2:2/10 бит, ALL-I или Long-GOP) и MP4 в формате HEVC (H.265) или H.264, что покрывает широкий спектр технических требований видеопроизводства.

Также сегодня компания выпускает адаптер EF-EOS R 0.71x для установки объективов EF на байонет RF: таким образом кинематографисты смогут использовать весь арсенал объективов EF с камерой EOS C70.

Модель EOS C70 заполняет пробел между двумя линейками продукции Canon – компактными камерами со сменными объективами и камерами системы Cinema EOS. Именно применение байонета Canon RF, отличающегося малым расстоянием от фланца до фокальной плоскости, сделало возможным столь компактный дизайн EOS C70. Новинка хоть и является самой легкой и небольшой моделью среди камер Cinema EOS, но при этом она оснащена богатым набором функций и возможностей для профессиональной видеосъемки. В ней предусмотрено 13 настраиваемых кнопок, многофункциональная рукоятка для удобной работы, входы и выходы профессионального уровня, в том числе HDMI и два звуковых мини-разъема XLR, а также независимая система вентиляции. Кроме того, в ней реализована обновленная, более тонкая система нейтральных фильтров, обеспечивающая до 10 ступеней затемнения и расширяющая возможности управления экспозицией и глубиной резкости.

Canon EOS C70

Адаптер EF-EOS R 0.71x оснащается оптическим конвертером, который обеспечивает полнокадровый обзор на объективах EF даже в сочетании с датчиком Super-35 и увеличивает светопропускание примерно на одну ступень. Адаптер поддерживает полноценный обмен данными между объективами EF и камерой, что гарантирует поддержку всех последующих объективов Canon EF. Кроме того, при использовании адаптера EF-EOS R 0.71x полностью поддерживаются автофокус, коррекция периферийной освещенности и устранение хроматических аберраций, а также передача метаданных объектива.

Благодаря возможностям датчика Super-35 DGO (Dual Gain Output), знакомого по модели EOS C300 Mark III, камера EOS C70 обеспечивает высокое качество изображения с динамическим диапазоном более 16 ступеней. Использующая датчик DGO и мощный процессор DIGIC DV 7, модель EOS C70 подойдет профессионалам, желающим снимать высококачественный контент в стандарте 4K. Также камера поддерживает замедленную съемку в формате 4K 120p, в том числе с активной технологией автофокусировки Dual Pixel CMOS AF и аудиозаписью. Для особых случаев в режиме Super-16 доступна запись с частотой кадров 180p. Модель EOS C70 поддерживает запись на две карты памяти SD в формате Canon XF-AVC 4K (4:2:2/10 бит), позволяя создавать ролики с высоким разрешением в различных сценариях, от документальной и репортажной съемки до съемки музыкальных клипов и веб-контента.

Камера EOS C70 насчитывает множество функций, которые впервые реализованы в камере системы Cinema EOS. Помимо поддержки технологии автофокусировки Canon Dual Pixel AF, также это первая в линейке Cinema EOS камера с системой интеллектуального слежения и распознавания EOS iTR AF X, представленной в том числе в недавно выпущенной модели EOS R5. Система полагается на алгоритм распознавания лиц и контура головы, разработанный с применением технологии глубокого обучения. В сочетании с традиционной автофокусировкой с распознаванием лиц эта функция существенно повышает надежность фокусировки и отслеживания объекта съемки. Кроме того, в модели EOS C70 впервые среди камер системы Cinema EOS интегрирована функция автоматического выбора ISO.

Наконец, модель EOS C70 стала первой кинокамерой Canon с отдельным режимом вертикальной съемки, ориентированным на создание контента для социальных сетей и цифровых вывесок.

Камера EOS C70 поддерживает несколько режимов записи с разрешением 4K, UHD, 2K и Full HD. Модель оснащается двумя слотами для карт памяти SD с поддержкой высокоскоростных карт UHS-II и самых различных конфигураций записи, таких как одновременная запись на две карты и эстафетная запись без паузы. Благодаря этому создатели контента смогут легко обрабатывать отснятые материалы. Впервые на камерах системы Cinema EOS появилась возможность записи в различных форматах, разрешениях и с разной глубиной цвета на карты памяти в разных слотах, что обеспечивает поистине небывалую гибкость на этапах сортировки и монтажа.

Кроме того, сегодня выходит CJ20ex5B IASE S, широкоугольный объектив «два в одном» класса UHDxs с мощным 20-кратным зумом и фокусным расстоянием 5 мм, пополнивший ассортимент ведущих в отрасли вещательных 4K-объективов Canon для камер с датчиками формата 2/3 дюйма.