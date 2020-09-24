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Canon усилила линейку вещательных 4K объективов моделью CJ20ex5B

Техника

Canon Europe объявила о расширении своего модельного ряда вещательных 4K-объективов для камер с датчиками формата 2/3 дюйма моделью CJ20ex5B. Новинка представляет собой широкоугольный объектив «два в одном» класса UHDxs с мощным 20-кратным зумом и фокусным расстоянием 5 мм, демонстрирующий выдающиеся оптические характеристики в формате 4K, благодаря чему он подходит для телевещания, в том числе для студийной, новостной, спортивной и документальной съемки. Устройство пополнило модельный ряд 4K-объективов Canon для телевещания, который теперь насчитывает 12 портативных и 6 студийных/внестудийных объективов.

Более 60 лет компания Canon выпускает вещательные объективы с превосходными оптическими характеристиками — и модель CJ20ex5B не исключение. Благодаря разрешению 4K от центра до краев изображения и улучшенному покрытию линз модель CJ20ex5B отвечает высоким требованиям к телевизионному вещанию в формате 4K в HDR-диапазоне. Кроме того, объектив совместим с камерами с поддержкой коррекции хроматических аберраций в цветовом пространстве BT.2020 и соответствует новейшим отраслевым стандартам.

Возможности широкоугольной съемки и мощный зум делают модель CJ20ex5B поистине универсальным объективом. Поддержка диапазона фокусных расстояний 5–100 мм (10–200 мм с телеконвертером) открывает доступ ко множеству сценариев вещательной съемки. Объектив идеально подойдет профессиональным операторам спортивных соревнований, которым требуется снимать с кромки поля как панорамные виды арены, так и крупные планы спортсменов. Легкий и компактный объектив весом 2,2 кг позволяет добиться четкой картинки с разрешением 4K на всей площади кадра независимо от выбранных настроек, даже в случае применения встроенного двукратного телеконвертера.

Модель CJ20ex5B оснащена 16-битным кодовым датчиком абсолютного положения, гарантирующим мгновенное высокоточное считывание данных о зуме, фокусировке и раскрытии диафрагмы. Три 20-контактных разъема позволяют считывать эти данные даже при одновременном использовании контроллеров зума и фокусировки. Эта особенность понравится профессионалам, которым нужна совместимость объектива с различными виртуальными системами.

Впечатляющие характеристики модели CJ20ex5B реализованы в традиционном компактном и легком корпусе, успевшим зарекомендовать себя в серии объективов Canon ENG. Более того, новая модель не уступает по прочности традиционным HD-объективам и за счет своей мобильности отлично подойдет для внестудийной съемки. Эргономичный дизайн объектива CJ20ex5B ориентирован на операторов, ведущих продолжительную съемку с плеча: область захвата удобно ложится в руку, снижая нагрузку и давая свободу движениям.

Canon также обновляет систему Cinema EOS, представляя компактную и универсальную кинокамеру EOS C70. Это первая в семействе модель, оснащенная инновационным байонетом RF. Кроме того, компания выпустила адаптер EF-EOS R 0.71x — благодаря ему операторы, снимающие на EOS C70, смогут использовать широкий ассортимент объективов Canon EF, сохранив полнокадровый угол обзора.



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