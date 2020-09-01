Canon представила серию систем цифровой печати imagePRESS C10010VP

Canon представила новую серию производительных систем цифровой печати imagePRESS C10010VP способных выдерживать большие нагрузки до 1,5 миллиона оттисков в месяц с полностью автоматизированными настройками управления цветом. В их основе лежит надежная и проверенная технологическая платформа с расширенными функциями автоматизации и обработки носителей. Принтеры imagePRESS C10010VP задают новые стандарты производительности, универсальности и качества. Это именно то, что нужно для печати крупных объемов продукции в компаниях, которые стремятся к росту. Больше готовой продукции, больше областей применения, выше качество и прибыльность.

Серия imagePRESS C10010VP —выбор для компаний, предлагающих услуги коммерческой печати, или отделов печати на предприятиях, которые стремятся повысить продуктивность и производить разнообразную высококачественную продукцию.

Новые машины способны печатать быстро, беспрерывно и в высоком качестве день за днем, так что можно будет уложиться в самые жесткие сроки. Две модели принтеров со скоростью печати до 90 стр/мин (imagePRESS C9010VP) и 100 стр/мин (imagePRESS C10010VP) помогут быстро выполнять задачи и добиться максимальной производительности.

Высокопроизводительный цветной листовой принтер imagePRESS C10010VP выполняет автоматизированную печать по требованию на новом уровне: вмешательства оператора требуется еще меньше, а продуктивность становится намного выше. Серия включает такие передовые функции, как ультразвуковое обнаружение захвата нескольких листов, активная приводка сторон и встроенный спектральный датчик (ILS) для простой предварительной настройки цветов на каждой странице.

Два блока закрепления собственного производства Canon обеспечивают максимальную производительность принтера, даже если для одного задания печати используются носители разной плотности и текстуры. Более того, высокопроизводительный укладчик можно загружать и разгружать прямо во время печати — для круглосуточного производства.

Благодаря возможности установить дополнительный модуль Canon POD Deck XL емкостью до 1000 листов возможна автоматическая двухсторонняя печать листов длиной до 762 мм. Вам нужна еще более высокая производительность? В таком случае используйте устройство подачи BDT VX 370 для отправки на печать до 5000 длинных листов благодаря уникальной технологии. Можете не волноваться: принтер способен справиться с пиковыми нагрузками.

Благодаря возможности работы с синтетическими носителями можно предложить своим клиентам более прочные и водостойкие печатные материалы. Вы можете создавать разнообразные маркетинговые материалы на листах длиной до 1300 мм. Принтер поддерживает носители плотностью от 60 до 400 г/кв. м, а также бумагу с тиснением. Тонер CV, расширенный выбор носителей и вариантов отделки обеспечивают большое разнообразие творческих применений. А чем привлекательнее ваша продукция для покупателей, тем выше будет прибыль.

С принтерами imagePRESS не возникнет вопросов к качеству. Благодаря инновационной технологии R-VCSEL, функции настройки цвета Multi-D.A.T. и разнообразным трафаретам можно использовать принтер для качественной печати разнообразных материалов, от меню до почтовых сообщений, от книг до широкоформатных баннеров. Уникальная структура тонера CV обеспечивает высочайшую стабильность и эффективный перенос, поэтому печать текста и изображений будет выполняться еще точнее — на каждой странице и в каждом тираже.

Дополнительное оборудование позволит создать конфигурацию в соответствии с потребностями печати. Можно выбрать решение для послепечатной обработки Canon или других производителей и подключить его с помощью технологии DFD Bridge, чтобы создавать продукцию, полностью готовую к отправке клиенту.

Марк Лон (Mark Lawn), директор по маркетингу профессиональных решений для печати, Canon Europe, сказал: «Серия imagePRESS C10010VP — новый этап эволюции цифровых цветных принтеров, который задает еще более высокие стандарты производительности, гибкости применения и качества. За последние пять лет мы установили более 15 000 принтеров imagePRESS в регионе EMEA. В их основе лежит надежная и проверенная технологическая платформа с расширенными возможностями автоматизации, которая поможет вам добиться роста производительности и прибыльности. Вы сможете раз за разом печатать любые объемы продукции благодаря надежной технологии с максимальным сроком беспрерывной работы. Помогите своим клиентам превратить сложности в выгодные возможности».