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Сбербанк обеспечит аналитикой предпринимателей «Эвотора»

Сбербанк запустил новый бесплатный сервис в «Эвоторе». Приложение позволит предпринимателям узнать больше о своих клиентах, оперативно отслеживать ключевые показатели своего бизнеса, сравнивать их с конкурентами и рынком, а также получать персональные рекомендации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый сервис «Аналитика от Сбера» доступен в личном кабинете «Эвотора» всем предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг Сбербанк.

Предприниматели могут сравнить динамику ключевых показателей (выручки и среднего чека) своего бизнеса, конкурентов и отрасли. Каждый месяц сервис будет уведомлять об изменениях в бизнесе пользователя в сравнении с конкурентами и отраслью. Своевременно оповестит о значимых колебаниях показателей продаж и предложит персональные советы по развитию бизнеса.

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Приложение покажет портрет клиента, его пол и возраст, долю постоянных покупателей и динамику уникальных клиентов. Сервис поможет сориентироваться, в какой отрасли и регионе эффективнее развивать бизнес. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а ее сбор полностью автоматизирован.

В сервисе также можно отслеживать остатки и платежи по расчетному счету в Сбербанке, так что пользователям не нужно заходить в несколько личных кабинетов. У малого и микро-бизнеса зачастую нет свободных ресурсов на глубокий анализ своего предприятия, клиентов и конкурентов. Сервис Сбербанка даст предпринимателям больше возможностей для оценки своего бизнеса. В режиме онлайн предприниматели могут следить за продажами точки, работой сотрудников, отслеживать изменения в законодательстве, подключить безналичную оплату на точку, получать документы по ЭДО, запускать программы лояльности, выбрать нужные сервисы и решить любые вопросы по сервисам или кассе в чате поддержки.

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