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«Эвотор» запустил рекомендательный сервис EvoSell

Сервис поможет увеличить средний чек и оборот благодаря допродажам товаров на кассе. Сервис EvoSell — это рекомендательная система, которая анализирует покупки клиента за прошлый период и сопоставляет с поведением других покупателей, чтобы предложить дополнительные товары с высокой вероятностью покупки. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Когда кассир добавляет товары в чек и нажимает «к оплате», сервис автоматически показывает, какие дополнительные товары можно рекомендовать. Если покупатель соглашается, то кассиру достаточно отметить выбранные позиции и добавить в чек, а при отказе клиента просто пропустить этот шаг.

Приложение подходит для всех смарт-терминалов «Эвотор», а его установка и настройка просты и не требуют участия ИТ-специалистов. Время выдачи рекомендаций составляет менее 1 секунды. Можно настроить выдачу от 5 до 15 рекомендованных позиций. Сервис работает на основе ИИ-модели, которая постоянно автоматически дообучается на каждом чеке.

Рекомендация дополнительных товаров позволяет повысить средний чек и обороты. Пилотные проекты по использованию EvoSell уже показали рост среднего чека на 20%.

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Безопасность

Кроме того, рекомендации сервиса в виде готовых скриптов помогут кассирам быстрее ориентироваться, что предложить покупателю, сократить время обслуживания, а также повысить качество обслуживания и лояльность покупателей.

«Рекомендательные системы используются крупным ритейлом и маркетплейсами, но для малого бизнеса, особенно офлайн, они пока были практически недоступны ни технологически, ни финансово. Но наше приложение легкое и простое во внедрении и обслуживании. К тому же предприниматели могут бесплатно его протестировать, увидеть на практике первые результаты и оценить его эффективность», ― отметила Полина Тюрина, директор по развитию BigData «Эвотора».

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