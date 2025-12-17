Доля безналичных платежей максимальна в Ненецком автономном округе, а минимальна в Дагестане

Доля безналичных платежей в расходах россиян продолжает увеличиваться и в первом полугодии 2025 года по данным ЦБ достигла 87,5%. Совместное исследование Центра финансовой аналитики Сбербанка и «Платформы ОФД» показало, что география безналичных платежей в России неоднородна: самые высокие показатели традиционно фиксируется в северных регионах, на Дальнем Востоке и в Москве. Реже всего безналично платят в южных регионах, что связано в том числе с более низким проникновением в них банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В южных регионах России наибольшая доля наличных в расчетах

В топ-5 по доле безналичных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего безналом платят в Дагестан (63%), Ингушетия (68%), Северная Осетия (70%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 73%).

Доля безналичных расчетов в категориях покупок

Данные «Платформы ОФД», обогащенные данными Сбербанка, позволили увидеть долю безналичных расчетов в разных категориях покупок. Продовольственные магазины остаются основной гаванью наличных — здесь безнал составляет только 75%, то есть каждая четвертая покупка оплачивается наличными. Такие показатели обусловлены низкой долей онлайн-покупок в этом сегменте и более высокой долей людей старшего возраста среди покупателей. Непродовольственные товары и общепит оплачивают безналом в 86% случаев. А максимальная доля безнала наблюдается в сфере услуг (91%), так как за ЖКХ, связь и многие другие сервисы чаще платят онлайн.

Как показало исследование, онлайн-покупки сильно влияют на распространенность безналичной оплаты. 47% оборота в категории непродовольственных товаров и 40% в услугах приходятся на онлайн-платежи. В то же время в продовольственных магазинах и общепите доля онлайн-оборота — всего 4%.

В последние годы доля безналичных платежей стабильно растет

В 2020 г. доля безналичных платежей составляла 70,3%, в 2023 г. — 83,4%, а в первом полугодии 2025 г. — уже 87,5%. Этот тренд эксперты объясняют быстрым развитием платежной инфраструктуры и ее удобством. Однако переход к полностью безналичному потреблению невозможен, считают в Сбербанке. Порядка 5% транзакций в существующей модели расчетов в любом случае будет приходиться на снятие наличных на бытовые нужды (так называемые «карманные» деньги) и операции ряда людей пенсионного возраста, по привычке предпочитающих наличные. Предельно допустимая доля безнала со временем увеличивается, в основном это происходит из-за того, что все больше пожилых людей предпочитают оплачивать покупки безналичным образом.

Михаил Матовников, старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка: «Почти 9 транзакций россиян из 10 уже проходят безналично. И многим кажется, что так было всегда, хотя это достижение последних десяти лет. Но мы понимаем, что кривая роста безнала будет выравниваться по мере приближения к естественному пределу, который мы оценили в 95%. Поэтому на первый план выходит не скорость роста, а его качество. Россияне привыкли платить картой, сейчас нормой жизни становится оплата смартфоном, QR-кодом и даже улыбкой. Важно выходить с безналом во все сегменты потребителей, встраиваться в жизненные сценарии и регионы, которые пока менее безналичны, чем остальные. И, конечно, повышать доступность безналичных платежей, развивать их инфраструктуру, совершенствовать пользовательский опыт, повышать финансовую грамотность — это комплексная работа, которую Сбербанк ведет вместе с государством и другими финансовыми институтами».

Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД»: «Безналичные платежи, в первую очередь, про удобство покупок. Потребитель «голосует рублем» за разные форматы такой оплаты, и на этом тренде не просто трансформируется розничная торговля, сфера услуг, но и возникают новые сервисы, компании, отрасли бизнеса. В России этот сектор развивается заметно прогрессивнее, чем за рубежом, о чем свидетельствуют не только показатели доли безнала в стране, но и широкий спектр платежных решений. Быстрый рост безналичных форм оплаты за прошедшие несколько лет демонстрирует, что покупатель быстро адаптируется к различным девайсам с поддержкой новых форматов покупок и готов пробовать новые сервисы».