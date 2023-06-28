«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность платформы BPMSoft, внедряя сервисы омниканальных коммуникаций (OCC) и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессенджеры и для создания чат-ботов. Дополнительные возможности позволят автоматизировать рутинные процессы, сделать доступными для клиентов удобные омниканальные сценарии взаимодействия, повысить эффективность операций и ускорить принятие управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Новый модуль BPMSoft OCC предназначен для расширенной работы с чатами и чат-ботами. С его помощью сотрудники компании могут гибко регулировать уровень нагрузки на операторов и поддерживать коммуникации с клиентами в рамках единого информационного окна в любом из приоритетных каналов (Telegram, WhatsApp, Viber, VK, виджет для сайта и т.д.), сохраняя всю историю переписки. Кроме этого, на базе сервиса можно конфигурировать персонализированных чат-ботов и использовать их, маршрутизируя клиентов между операторами и виртуальными помощниками.

После обновления на платформе стали доступны преднастроенные ML-модели: прогнозирование справочного и числового поля, предиктивный скоринг, рекомендательные системы. Их можно самостоятельно настраивать и внедрять в процессы и бизнес-логику при создании собственных ИТ-приложений через BPMSoft конструктор. Также в распоряжении пользователей - преднастроенные алгоритмы для отдельных CRM-продуктов по управлению маркетингом, продажами и сервисом. Например, предиктивный скоринг продаж спрогнозирует вероятность совершения покупки или заключения сделки клиентом на основе его истории взаимодействия с компанией, а также других характеристик и факторов.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Опираясь на обратную связь от клиентов и партнеров, мы постоянно расширяем функциональность наших продуктов. Воспользовавшись современными интеллектуальными технологиями, наши заказчики смогут значительно ускорить процессы и повысить их эффективность, а бизнес получит важные конкурентные преимущества».

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«Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») - основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Содержит low-code инструменты для гибкой настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий», многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.