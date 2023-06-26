AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключили партнерское соглашение. Объединив усилия, компании смогут предоставить клиентам доступ к актуальным ИТ-продуктам. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

BPMSoft – отечественная low-code платформа для автоматизации CRM и внутренних бизнес-процессов в компаниях любого размера. Она объединяет функционал для гибкой разработки, готовые решения для управления маркетингом, продажами и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной интеграции.

Продукты на платформе BPMSoft полностью соответствуют требованиям регулятора и могут быть использованы для замены иностранного ПО класса CRM и BPM. После ухода с российского рынка западных вендоров BPMSoft становится одним из ключевых игроков в этих направлениях, что, свою очередь, дает возможность клиентам AUXO получить инструменты, необходимые для роста бизнеса.

На данный момент в AUXO уже ведется разработка нескольких проектов в области повышения уровня цифрового суверенитета. ИТ-интегратор динамично расширяет портфель российских решений и предоставляет высокий уровень сервиса для своих клиентов.

Алексей Конышков, заместитель генерального директора по операционной деятельности: «Мы пополнили портфолио новым технологичным продуктом: платформа BPMSoft позволит удовлетворить потребности наших заказчиков в замене крупных иностранных CRM-систем. Это направление одно из важнейших в стратегии AUXO как одного из ведущих ИТ-интеграторов. Мы надеемся, что сотрудничество позволит нашим компаниям нарастить продажи и экспертизу, а кроме этого будет и в целом стимулировать развитие ИТ-отрасли».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «Партнерство с AUXO – возможность в синергии с сильным интегратором максимизировать усилия по продвижению и популяризации качественного отечественного софта».

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ безопасность

***

AUXO более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ.

Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2012 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Позволяет не только быстро автоматизировать CRM и SRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Содержит low-code инструменты для гибкой настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач. Платформа зарегистрирована в Роспатенте в июне 2022 г.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.