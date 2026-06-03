Коммерческим директором платформы «Моя смена» назначен Алексей Агибалов

Алексей Агибалов назначен коммерческим директором платформы «Моя смена» (входит в ГК Verme). В новой роли он будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии, развитие продаж и ключевых партнерств, а также масштабирование бизнеса и выход на новые рынки. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

«Моя смена» – платформа для поиска подработки рядом с домом, которая помогает соискателям быстро находить смены у работодателей, а компаниям закрывать потребность в линейном персонале.

Алексею Агибалову 33 года, он родился в Орле. Окончил Орловский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начинал карьеру в правоохранительных органах, где занимался расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, после чего перешел в коммерческий сектор.

В разные годы Алексей работал в компаниях Hyundai и PepsiCo. Последние несколько лет руководил направлением операционных продуктов и административной поддержкой бизнеса в Yandex Go для бизнеса. Там он отвечал за полный цикл продаж платформы корпоративным клиентам в сегментах SMB, Large и Enterprise, занимался масштабированием платформы, развитием монетизации клиентской базы, внедрением ИИ-решений и управлением кросс-функциональными командами.

В должности коммерческого директора «Моей смены» Алексей Агибалов сосредоточится на росте выручки, повышении эффективности воронки продаж, развитии клиентского сервиса и продуктового предложения с учетом потребностей рынка. Отдельными приоритетами станут работа с крупными корпоративными клиентами, развитие каналов привлечения и внедрение data-driven подхода в управлении коммерческими процессами.

«Рынок платформенной занятости меняется очень быстро, и сегодня бизнесу нужен предсказуемый канал привлечения временных исполнителей, который при этом обладает понятной и прозрачной экономикой. Я намерен выстроить коммерческую функцию так, чтобы она отвечала этому запросу. Опыт масштабирования B2B-платформ и работы с корпоративными клиентами поможет ускорить рост «Моей смены», закрепиться в текущих сегментах и выйти в новые», – отметил Алексей Агибалов.