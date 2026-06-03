Разделы

Бизнес Кадры
|

Коммерческим директором платформы «Моя смена» назначен Алексей Агибалов

Алексей Агибалов назначен коммерческим директором платформы «Моя смена» (входит в ГК Verme). В новой роли он будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии, развитие продаж и ключевых партнерств, а также масштабирование бизнеса и выход на новые рынки. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

«Моя смена» – платформа для поиска подработки рядом с домом, которая помогает соискателям быстро находить смены у работодателей, а компаниям закрывать потребность в линейном персонале.

Алексею Агибалову 33 года, он родился в Орле. Окончил Орловский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начинал карьеру в правоохранительных органах, где занимался расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, после чего перешел в коммерческий сектор.

aleksei_agibalov.png

ГК Verme

В разные годы Алексей работал в компаниях Hyundai и PepsiCo. Последние несколько лет руководил направлением операционных продуктов и административной поддержкой бизнеса в Yandex Go для бизнеса. Там он отвечал за полный цикл продаж платформы корпоративным клиентам в сегментах SMB, Large и Enterprise, занимался масштабированием платформы, развитием монетизации клиентской базы, внедрением ИИ-решений и управлением кросс-функциональными командами.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

В должности коммерческого директора «Моей смены» Алексей Агибалов сосредоточится на росте выручки, повышении эффективности воронки продаж, развитии клиентского сервиса и продуктового предложения с учетом потребностей рынка. Отдельными приоритетами станут работа с крупными корпоративными клиентами, развитие каналов привлечения и внедрение data-driven подхода в управлении коммерческими процессами.

«Рынок платформенной занятости меняется очень быстро, и сегодня бизнесу нужен предсказуемый канал привлечения временных исполнителей, который при этом обладает понятной и прозрачной экономикой. Я намерен выстроить коммерческую функцию так, чтобы она отвечала этому запросу. Опыт масштабирования B2B-платформ и работы с корпоративными клиентами поможет ускорить рост «Моей смены», закрепиться в текущих сегментах и выйти в новые», – отметил Алексей Агибалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290