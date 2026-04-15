Тимур Алиев возглавит развитие WB Taxi в Кыргызстане

RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о назначении Тимура Алиева руководителем WB Taxi в Кыргызстане. В этой роли он будет отвечать за выстраивание устойчивой операционной модели бизнеса, развитие партнерской сети и взаимодействие с водителями. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Мы прогнозируем высокий интерес со стороны пользователей и водителей, поэтому осознанно выбрали формат «закрытого клуба» на старте запуска. Такой формат позволяет поддерживать баланс между количеством заказов и загрузкой водителей, что особенно важно для формирования положительного пользовательского опыта и комфортных условий для партнеров с первых дней работы сервиса. По мере масштабирования мы планируем постепенно открывать доступ к платформе для всех пользователей и водителей в Бишкеке, а также подробнее расскажем о возможностях партнерства с WB Taxi. Для меня особенно важно и ценно возглавить запуск сервиса в родном Кыргызстане», — отметил Тимур Алиев.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Тимур Алиев руководит сервисом WB Taxi в Узбекистане, и с настоящего момента будет отвечать за развитие сервиса в двух странах. До присоединения к команде WB Taxi Тимур Алиев возглавлял сервис Yandex Go в Узбекистане.

«Тимур Алиев — управленец с сильной экспертизой в развитии райдтех-продуктов и масштабировании бизнеса. Мы уверены, что его экспертиза будет ключевой для развития нашего сервиса заказа такси в Кыргызстане и Узбекистане. Желаем ему больших успехов и удачи», — сказал директор департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок RWB Анатолий Сморгонский.

