Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране

Власти Латвии взялись за блокировку сервисов «Яндекса» на территории страны. Первой под раздачу попала «Яндекс Музыка» за наличие в каталоге контента, принадлежащего подсанкционным авторам.

Латвия против «Яндекса»

Латвийские власти выступили против работы сервисов «Яндекса» в стране. В ближайшем будущем сайты как минимум некоторых из них будут заблокированы.

О бойкоте сервисов «Яндекса» сообщил лично глава Национального совета Латвии по электронными СМИ (NEPLP) Ивар Аболиныш. В своем микроблоге в заблокированной в России американской соцсети Х (ранее Twitter) он написал: «NEPLP отказал в доступе в Латвии ко всем связанным с "Яндексом" сайтам».

Музыке не быть свободной

В качестве примера заблокированных сервисов «Яндекса» латвийский госслужащий привел «Яндекс Музыку». Ивар Аболиныш мотивировал запрет сервиса в стране тем, что в каталоге «Музыки» имеются подкасты лиц, которые в настоящее время находятся под санкциями, а также «иной похожий контент».

Публикация Аболиныша

Пока неясно, собирается ли Латвия блокировать все существующие сервисы «Яндекса», работающие на территории страны. Также Аболиныш не объяснил, останется ли блокировка в силе, если «Музыка» сделает недоступным в Литве контент, о котором говорил чиновник.

На вопросы CNews представители «Яндекса» отвечать отказались.

«Яндекс» попал в немилость

«Яндекс» – это одна из крупнейших российских компаний, притом не только в сфере ИТ. Ее бизнес простирается далеко за пределы границ России – например, сервис «Такси», в других странах известный под названием Yango, работает во многих государствах, как западных, так и восточных, а также в Африке.

Латвия в этом плане – не исключение, но, похоже, ее нынешние власти намерены выдворить «Яндекс» из страны. Латвия – в числе стран, которые обрушили на российские компании и россиян многочисленные санкции после 24 февраля 2022 г.

Фото: Яндекс Яндекс вынужден тратить время не на развитие своего бизнеса и сервисов, а на сохранение их дееспособности

Почти сразу после начала событий к юго-западу от российских границ событий Латвия решила изгнать со своей территории сервис перевозок Yango. В марте 2022 г. Автотранспортная дирекция Латвии сообщила о подготовке к блокировке приложения Yandex Go в стране и попутно решила отозвать регистрацию «Яндекс Такси».

Спустя всего несколько дней к процессу вытеснения «Яндекса» за границы Латвии присоединился и возглавляемый Иваром Аболинышем совет NEPLP. Он выдал разрешение на блокировку сайтов «Яндекса», поскольку они якобы содержали различные сведения, «несущие угрозу общественному порядку и национальной безопасности».

Следствием этого стала наступившая в первых числах апреля 2022 г. блокировка сайта yandex.ru, а также всех известных властям Латвии его зеркал. «Яндекс» не стал пускать все на самотек и решил добиться отмены решения через суд. В Административный районный суд была направлена апелляция, пишет «Интерфакс», однако до ее рассмотрения остается еще довольно много времени – заседание суда назначено на 29 февраля 2024 г.

Децентрализация инфраструктуры и разделение бизнеса

На момент выхода материала «Яндекс», как сообщал CNews, находился в процесс разделения бизнеса на российскую и международную части. Условия раздела, даже предварительные, пока не особо ясны, но на них, как выяснилось, потенциально могут влиять различные факторы. Один из таких факторов – это открытое выступление основателя «Яндекса» Аркадия Воложа против событий, начавшихся 24 февраля 2022 г.

27 декабря 2023 г. в рамках подготовки к разделению своего бизнеса «Яндекс» зарегистрировался в российском офшоре. Как пишет РБК, юрлицо «Яндекса», МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество), получило регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

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На вопрос CNews о причинах такого решения представители интернет-гиганта ответили: «Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

Также в августе 2023 г. «Яндекс» решил перенести все свои серверы, отвечающие за работу его сервисов в Казахстане, территорию Республики. Ранее это произошло с серверами «Яндекс Go». Власти Казахстана не хотят, чтобы за гражданами Республики следили российские силовики – с 1 сентября 2023 г. они получают полный доступ к информации о перемещениях и геолокации сервисов «Яндекса».

Переезд серверов в Казахстан завершен

Процесс переноса, включавший в себя, помимо прочего, пусконаладку, завершился в конце декабря 2023 г., о чем свидетельствует публикация в Telegram-канале Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, датированная 26 декабря 2023 г. «Работы велись с августа этого года (2023 г. – прим. CNews) по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны», – говорится в публикации.