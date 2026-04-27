Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер погиб во время рыбалки

В Волгоградской области во время рыбалки погиб один из топ-менеджеров «Яндекса» Сергей Лойтер. Лодка перевернулась из-за «неблагоприятных погодных условий». В ней находились четыре человека.



Погиб Сергей Лойтер

Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер опознан как один из погибших в акватории Волги во время рыбалки в Волгоградской области, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от правоохранительных органов.

«Одним из трех погибших рыбаков в Светлоярском районе Волгоградской области является Сергей Лойтер. По неподтвержденным данным, он работает топ-менеджером зарубежного направления "Яндекса"», — заявили правоохранители.

О гибели трех человек, находившихся в моторной лодке, перевернувшейся из-за «неблагоприятных погодных условий», агентство сообщило 25 апреля 2026 г. 24 апреля четверо мужчин ушли на рыбалку в район хутора Громки. В 9:00 мск они перестали выходить на связь. Поиски четвертого участника рыбалки продолжаются.

Топ-менеджер Yangо Group

На сайте «Яндекса», посвященном осеннему закрытому мероприятию 2025 г., должность Лойтера указана как CЕО Yangо Group.

Сергей Лойтер являлся гражданином Литвы. С 2022 г. по 2024 г. он занимал должность коммерческого директора в «Яндексе», а в мае 2024 г. перешел в Yango, где работал по настоящее время, выяснил «Коммерсант» из открытых источников.

В мае 2024 г. CNews писал о том, что на должности коммерческого директора «Яндекса» Игорь Богачев сменил Сергея Лойтера, который останется в компании и займется развитием сервисов, в том числе рекламных продуктов, за рубежом.

Международный бренд Yango (сокращение от Yandex Go) «Яндекс» запустил осенью 2018 г. Yango, по данным Tadviser, зарегистрирован в Нидерландах. Он начинал с приложения для заказа такси и развился в цифровую экосистему (доставка еды, электронная коммерция, электронные платежи и другие сервисы), указано на его сайте. Бренд представлен в 30 странах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Европе.

«Яндекс» Сергей Лойтер

В марте 2025 г. технологическая компания Yango Group сообщила о запуске корпоративного венчурного фонда размером $20 млн для поддержки стартапов на разных стадиях развития в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщал ТАСС.

В декабре 2025 г. Yango Group и онлайн-платформа noon запустили службу доставки роботами. «Русские Эмираты» писали, что первые роботы Yango Autonomy уже начали доставлять заказы noon Minutes.